Dez brasileiros 'em baixa' após os Jogos Olímpicos do Rio

Em 2016, o Brasil fez a sua melhor participação em Olimpíadas da história, somando 19 medalhas e temrinando em 13º no quadro geral. Mesmo asim, não bateu a meta estabelecida pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro) de ficar no top 10 países do ranking de premiações. Algumas equipes e atletas não corresponderam às boas expectativas e deixaram escapar medalhas importantes que poderiam ter fechado a conta. Separamos alguns nomes que terminaram a Rio-2016 em baixa:

1 Thiago Pereira - natação Símbolo da fraca equipe brasileira, que conquistou apenas um bronze no Rio com Poliana Okimoto

2 Fabiana Murer - salto com vara Buscava o título que deixou passar em 2008 e 2012. Dá adeus aos Jogos sem nem chegar às finais

3 Iziane - basquete feminino Com passado polêmico, tentou ajudar uma seleção desacreditada, que foi eliminada nas preliminares

4 Leandrinho - basquete masculino Armador não justificou ida ao Rio e é uma das caras da 'Geração NBA', que segue sem bons resultados

5 Ana Marcaela Cunha - maratona aquática Campeã mundial em 2015 era cotada a medalha. Teve problemas na prova e terminou em 10º

6 Marcelo Melo - tênis masculino Ao lado de Bruno Soares, forma uma das melhores duplas do mundo, mas caiu nas quartas de final

7 Marílson dos Santos - maratona masculina Esperança brasileira fez uma prova ruim e terminou em 59º. Anunciou aposentadoria ao fim da corrida

8 Yane Marques - pentatlo moderno Porta-bandeira na festa de abertura estava em alta com a torcida. Decepcionou e foi apenas 23ª

9 Eduarda Amorim - handebol feminino Melhor da história da modalidade no Brasil tentou ajudar, mas Brasil caiu nas quartas para a Holanda

10 Natália - vôlei feminino Não apenas ela, mas a seleção decepcionou, caindo nas quartas de final para a agora campeã China