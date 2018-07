Dez eventos que você não deve perder neste domingo na Olimpíada

DOMINGO - 14 de agosto

O nono dia de competições terá grandes disputas, do início da manhã ao fim da noite.

Será a despedida histórica do golfe do Rio, que após 112 anos, voltou a ser disputado na Olimpíada. Tem ainda a maratona feminina, saindo do Sambódromo, jogos das seleções dos EUA no basquete e as meninas do Brasil no vôlei encarando a Rússia. Confira: