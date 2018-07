Dezoito dias de loucura

O filtro mais radical do clássico é capaz de produzir, além das diferenças de estilos de vida e de futebol, um conflito político. É comum ver no Camp Nou, estádio do Barcelona, um recado com letras enormes, uma frase escrita em inglês, para chegar bem longe: Catalunha não é Espanha.

O tempo e as circunstâncias sociais da partida se encarregaram de abastecer uma disputa quase mitológica entre esses dois gigantes. Normalmente se enfrentam duas vezes por temporada, ida e volta do Campeonato Espanhol, mas sempre existe a possibilidade de cruzarem os caminhos na Copa do Rei e também na Liga dos Campeões.

A novidade é que, desta vez, isso vai mesmo acontecer, e com uma agravante. Barcelona e Real Madrid vão se enfrentar quatro vezes em apenas 18 dias. Com oito pontos de vantagem sobre o rival, a Liga está praticamente definida pelo Barça, mas o resto está em aberto.

A distância folgada na tabela de classificação pode afetar o compromisso do próximo sábado, pode retirar do primeiro jogo alguns de seus protagonistas. Pode. Mas a sequência certamente será devastadora. São três decisões: uma em Valencia pela Copa do Rei e duas pelo mais organizado, rico e glamoroso torneio que se tem notícia, a Liga dos Campeões.

A Espanha viverá 18 dias de loucura, nos quais tudo será medido e comparado. A começar pelos treinadores. De um lado está o discreto Josep Guardiola, catalão, ex-capitão do Barcelona; do outro, o falastrão José Mourinho, português, um craque formado na escola de educação física. Líderes e competentes, sem dúvida alguma, mas donos de estilos opostos, a exemplo de suas formações dentro de campo.

O argentino Lionel Messi é introvertido, genial, produto de La Masía, a famosa divisão de base do Barcelona, onde talento e jogo coletivo têm pesos parecidos. Já Cristiano Ronaldo é pop, midiático, vaidoso, igualmente talentoso e decisivo, resultado da política do empresário Florentino Peres em mais uma tentativa de montar uma equipe espetacular, em mais um projeto galático. Custe o que custar.

A maior diferença, entretanto, está no campo. O time atual do Barcelona já entrou para a história, será lembrado para sempre como uma das maiores equipes do futebol mundial. O Madrid ainda busca seu reconhecimento, ainda não conseguiu decolar, não ganhou estabilidade.

A partida do primeiro turno tem muito a ver com isso. O time de Mourinho estava invicto, ostentava números formidáveis. Pep Guardiola não conseguia esconder: temia o adversário, estava apreensivo. Mas quando a bola rolou no gramado do Camp Nou, o que se viu foi uma das maiores vitórias da história, não só pelo placar de 5 a 0, mas pela forma, pelo controle absoluto do oponente, a marcação sobre pressão e o futebol fluído, triangulado, arrebatador.

Naquele jogo, o Real Madrid se deixou dominar, se entregou sem resistência. Parecia de folga, em excursão pela Catalunha para desfrutar das férias. Agora pode ser diferente, o Barcelona tem problemas no sistema defensivo, não está inteiro, embora pareça inteiro. É impossível prever o que vai acontecer, afinal serão 18 dias de loucura, em que terei o privilégio de acompanhá-los de perto. Na semana que vem, conversaremos sobre o primeiro confronto.