Di Grassi chega em 3º em Berlim, mas mantém liderança da Fórmula E; Buemi vence

Outros brasileiros da prova, Nelsinho Piquet se envolveu em um acidente após a largada e chegou em 13.º, enquanto Bruno Senna fez a melhor volta, mas terminou a prova no 15.º lugar.

Di Grassi buscava sua quarta vitória na temporada e a terceira consecutiva, mas acabou superado pelo rival suíço que começou o campeonato na ponta, caiu de rendimento e agora já ameaça o brasileiro.

Após oito corridas, Di Grassi chegou a 141 pontos, enquanto Buemi foi a 140, muito à frente do terceiro colocado, Sam Bird, com 82 pontos. Bruno Senna aparece em 12.º, com 24 pontos, e Piquet é o 16.º, com quatro.

A próxima etapa da Fórmula E acontece no dia 4 de junho, em Moscou, na Rússia, que será a penúltima cidade a receber o campeonato. Depois, nos dias 2 e 3 de julho, Londres terá duas provas para definir o campeão da temporada.