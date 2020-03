Diamond League anuncia suspensão das três primeiras etapas da temporada

A Diamond League, principal série de eventos anualizada do atletismo, cancelou seus três primeiros eventos da temporada 2020. A disputa estava programada para começar no Catar, em Doha, no próximo mês, no dia 17, seguida por dois eventos na China, em 9 e 16 de maio.

"Devido ao crescente número de países afetados pelo Covid-19, as três primeiras etapas da temporada 2020 da Diamond League, agendadas para 17 de abril no Catar, e 9 e 16 de maio na China não podem ser realizadas conforme o planejado", afirmou o comunicado da Diamond League.

Os organizadores da Diamond League disseram que restrições de viagem e preparações interrompidas causadas pelo surto de coronavírus tornaram impossíveis a organização dessas competições a tempo. Além disso, o Catar proibiu a entrada de estrangeiros no país no último domingo.

Com essa decisão, a temporada está agora prevista para começar em Estocolmo, em 24 de maio. Apenas um dos três encontros cancelados foi remarcado. O evento em Xangai foi reagendado para 13 de agosto. A etapa no Catar e a segunda na China, que estava com o local indeterminado, foram adiadas indefinidamente, mas podem ser reposicionadas após a data original de encerramento da Diamond League, em setembro, entre o dias 9 e 11, em Zurique.

A temporada 2020 da Diamond League contaria com um mudança no formato da competição, com uma disputa mais prolongada, de 15 encontros, com menos eventos em cada um.

O surto de coronavírus já havia afetado outra importante competição do calendário do atletismo. Foi o caso o Mundial Indoor em Nanquim, inicialmente agendado para este mês e que foi movido para 2021.