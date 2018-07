Diamond League anuncia Usain Bolt na etapa de Paris em julho

PARIS - O jamaicano Usain Bolt vai participar da etapa de Paris da Diamond League, a nona desta temporada, que será realizada no dia 6 de julho. O velocista competirá no Stade de France, que sediou o Mundial de Atletismo de 2003, na prova dos 200 metros, que fechará a programação do evento.

Bolt é o atual recordista mundial dos 200 metros, com o tempo de 19s19, obtido em 2009, no Mundial de Atletismo de Berlim. O jamaicano é o atual bicampeão mundial da distância, com conquistas em 2009 e 2011, e também bicampeão olímpico da prova, com vitórias em 2008 e 2012.

Esta será a quarta vez que Bolt participará da etapa de Paris da Diamond League. Ele participou das provas dos 100 metros em 2009 (quando a competição ainda se chamava Golden League) e 2010, além de ter disputado os 200 metros em 2011.

Os organizadores também confirmaram a participação de duas das principais estrelas do atletismo francês: o velocista Christophe Lemaitre e o saltador com vara Renaud Lavillenie. Lemaitre vai desafiar Bolt na prova dos 200 metros em uma repetição da disputa de 2011, quando jamaicano superou o francês no Stade de France.

O duelo também deverá servir como teste para o Mundial de Atletismo de Moscou, marcado para o período entre 10 e 18 de agosto. Há dois anos, em Daegu, na Coreia do Sul, os dois subiram ao pódio da prova no Mundial, com Bolt em primeiro e Lemaitre em terceiro.