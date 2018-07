Diamond League muda sede de uma das etapas de 2011

Em 2011, a Diamond League manterá o mesmo número de 14 etapas disputadas neste ano, quando teve a sua primeira edição - foi criada pela IAAF para substituir a Golden League. A abertura do circuito será no dia 6 de maio, em Doha, no Catar, e o final está previsto para 16 de setembro, em Bruxelas, na Bélgica.

Na temporada inaugural da Diamond League, um dos destaques foi a brasileira Fabiana Murer, que somou o maior número de pontos ao longo das 14 etapas do circuito e foi a vencedora da prova do salto com vara, ganhando um troféu com diamante como prêmio.

Confira o calendário da Diamond League em 2011:

06/05 - Doha (Catar)

15/05 - Xangai (China)

26/05 - Roma (Itália)

04/06 - Eugene (EUA)

09/06 - Oslo (Noruega)

11/06 - Nova York (EUA)

30/06 - Lausanne (Suíça)

08/07 - Paris (França)

10/07 - Birmingham (Inglaterra)

22/07 - Mônaco

29/07 - Estocolmo (Suécia)

05/08 e 06/08 - Londres (Inglaterra)

08/09 - Zurique (Suíça)

16/09 - Bruxelas (Bélgica)