Diante de mais de 5 mil pessoas, Brasil ganha do Chile no rúgbi

A seleção brasileira de rúgbi fez uma ótima partida contra o favorito Chile, no Pacaembu, e venceu por 17 a 3, de virada. O adversário marcou no primeiro lance do jogo, mas depois os Tupis reagiram e, com um ritmo forte no segundo tempo, mesmo debaixo de chuva, conseguiram se impor diante de mais de 5 mil pessoas.

“O público que dá força para a gente seguir jogando. Espero que venham ainda mais torcedores na próxima vez”, comentou João Luiz da Ros, o Ige, que terminou o duelo como capitão da seleção, citando o confronto do dia 3 de março contra o Canadá, também no Pacaembu, pelo Americas Rugby Championship.

Com essa vitória, o Brasil conquistou seus primeiros quatro pontos na tabela de classificação. Disputam ainda o torneio, além dos dois que duelaram nesta sexta-feira, os Estados Unidos, a Argentina, o Uruguai e o Canadá. O próximo confronto do Brasil será no dia 11 de fevereiro, em Austin, contra os Estados Unidos.

Confrontos do Brasil no Americas Rugby Championship:

3/2 - Brasil 17 x 3 Chile (Pacaembu, São Paulo)

11/2 - Brasil x EUA (Estádio Dell Diamond, Austin)

18/2 - Brasil x Uruguai (Estádio a confirmar, Montevidéu)

25/3 - Brasil x Argentina (Estádio Agustin Pichot, Ushuaia)

3/3 - Brasil x Canadá (Pacaembu, São Paulo)

Brasil 17 x 3 Chile – 1ª rodada do Americas Rugby Championship

Estádio do Pacaembu, São Paulo

Brasil: 1-Alexandre Alves "Texugo" (Desterro), 2-Yan Victor Mota Rosetti (Cuba), 3-Wilton Jose Murilo Rebolo "Nelson" (São José), 4-Diego Lopez "Diegão" (Pasteur), 5-Lucas Piero de Moraes "Bruxinho" (Desterro), 6-João Luiz da Ros "Ige" (Desterro), 7-Andre Felipe Zanella Arruda "Buda" (Desterro), 8-Nicholas Malcolm Smith "Nick" (SPAC), 9-Johannes Beukes Cremer (Poli), 10-Joshua Reeves "Josh" (Jacarei), 11-Stefano Giantorno (Niterói), 12-Moises Rodrigues Duque (São José), 13-7-Felipe Henri Sancery (São José), 14-Jacobus Malan De Wet VanNiekerk "DeWet" (Bandeirantes), 15-Daniel Henri Sancery (São José). Reservas: 16-Daniel Xavier Danielewicz "Nativo" (Desterro), 17-Jonatas Santos Paulo "Chabal" (Bandeirantes), 18-Vitor Ancina de Oliveira "Vitao" (Curitiba), 19-Felipe Trevisan Tissot (Curitiba), 20-Matheus da Cruz Daniel "Matias" (Jacarei), 21-Matheus Cruz Vergueiro e Silva (Jacarei), 22-Luan Soares Teixeira Smanio (Desterro), 23-Guilherme Coghetto (Desterro).