Diante do Flamengo, um Santos de reservas

O Santos está com a cabeça na Taça Libertadores e vai com um time reserva hoje às 16 horas, ao Engenhão, no Rio, enfrentar o Flamengo. O Rubro-negro vem de vitória sobre o Coritiba por 3 a 1, mas o técnico Joel Santana sabe que permanece na corda bamba. Por conta disso, vai tentar aproveitar-se da possível fragilidade do adversário para ganhar um pouco mais de conforto.

O desinteresse do Santos com a partida é tanto que o técnico Muricy Ramalho vai comandar um treino dos titulares no CT Rei Pelé esta manhã. No começo da tarde, viaja para o Rio. Se chegar a tempo, ficará na margem do campo, mas é provável que passe a incumbência para o seu auxiliar, Tata, e assista ao jogo em uma das tribunas.

Sem possibilidade sequer de montar um time misto, em nenhum momento Muricy falou em vencer no Rio. "Meu foco é na quarta-feira (no segundo jogo contra o Corinthians, pela Libertadores)'', avisou. "Não posso correr risco. Neste momento sou obrigado a abrir mão do Brasileiro.'' Ele lembra que, apesar da preocupação em reforçar o elenco para não ficar para trás nas primeiras rodadas do Brasileiro, as contusões atrapalharam.

O Flamengo ainda não convenceu na competição, apesar de se manter invicto, e está sob pressão. A prioridade continua a ser a melhora do sistema defensivo. Com isso em mente, Joel mantém a formação com quatro volantes no meio de campo. / LEONARDO MAIA E SANCHES FILHO

FLAMENGO

Paulo Victor

Wellington Silva Marllon

Marcos González

Magal

Airton

Renato

Luiz Antonio

Ibson

Diego Maurício

Vagner Love

Técnico:

Joel Santana

SANTOS

Aranha

Maranhão

Bruno Rodrigo

Gustavo Henrique

Emerson Palmieri

Crystian

Ewerton Páscoa

Anderson

Gerson Magrão

Felipe Anderson

Renteria

Técnico:

Muricy Ramalho

Juiz: Francisco Carlos Nascimento (AL)

Local: Engenhão

Horário: 16h

Transmissão: Globo e Band