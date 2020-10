Diante do Grêmio, Santos tenta ampliar série invicta e entrar na luta pelo G4 Dono da maior série invicta entre as equipes da elite após a derrota do Palmeiras para o Botafogo, o Santos pode chegar ao 12° jogo sem derrota neste domingo, diante do Grêmio, às 16 horas, na Vila Belmiro. Ganhar dos gaúchos significa entrar de vez na luta pelo G4 do Brasileirão.