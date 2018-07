Diante do São Caetano, enfim, Adriano começa como titular no Corinthians

SÃO PAULO - Adriano tem pela frente um novo, e talvez último, recomeço no Corinthians. Depois de muito tempo afastado do time para entrar em forma, ele estará em campo neste sábado, diante do São Caetano, no ABC, às 16h20. Mais magro e com mais mobilidade, segundo a comissão técnica, o Imperador será titular pela primeira vez desde que chegou ao clube, há quase um ano.

"Perguntei ao Fábio Mahseredjian (preparador físico), se o Adriano havia atingido o objetivo. Ele disse que sim. Vai para o jogo. Ele está confiante e pode ter um melhor desempenho do que teve até agora", disse Tite.

A chance para Adriano veio neste sábado de carnaval, um dia depois de ele ter completado 30 anos, por dois motivos.

O primeiro é que o treinador decidiu poupar os jogadores que atuaram contra o Táchira, quarta-feira na Venezuela. O segundo: Adriano fez um "intensivão" nas últimas duas semanas, passando a maior tempo do tempo concentrado no CT, para poder emagrecer. Como atingiu menos de 100 quilos, ganhou chance.

Adriano não joga uma partida oficial desde a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no Brasileiro do ano passado, há três meses. Ele atuou poucos minutos, mas fez o gol decisivo.

Em 2012, atuou 45 minutos de um amistoso contra o Flamengo. Como sua atuação foi ruim, e depois ele faltou a um treino, a comissão técnica decidiu que ele deveria ficar afastado. Ainda assim, Adriano garantiu presença na lista da Libertadores.

"Não estou dando um presente (de aniversário) a ele", disse Tite. "Isso para que ele sinta o sabor da conquista, do seu trabalho. Desejo luz no caminho dele, foi isso que eu disse a ele."

Não se sabe, porém, quanto tempo Adriano conseguirá ficar em campo. Quem o viu treinar aposta que ele tem gás para 60 minutos. A tendência a partir de agora é que Adriano seja relacionado a todos os jogos, mesmo que não comece como titular.

Tite pretende que, com isso, o Imperador entre definitivamente em forma, até porque o tempo corre contra o atacante - seu contrato termina em junho e só será renovado, caso ele realmente prove isso dentro de campo.

Adriano terá como parceiro Willian. Douglas será o armador.

NEGATIVA

O Corinthians vetou a ida de Vítor Júnior para a Portuguesa. Comissão técnica e diretoria chegaram a um consenso que o jogador continuará no elenco.

SÃO CAETANO - Luiz; Daniel, Jorge Luiz, Preto Costa e Diego; Augusto Recife, Anselmo, Marcone(Eron) e Marcelo Costa; Betinho e Geovanne. Técnico: Márcio Araújo

CORINTHIANS - Danilo Fernandes; Welder, Wallace, Marquinhos e Ramon; Gomes, Edenílson, Ramírez e Douglas; Willian e Adriano. Técnico: Tite

Árbitro: Aurélio Santanna Martins

Local: Anacleto Campanella, no ABC

Horário: 16h20

Transmissão: Globo e Band

Radio: Estadão ESPN FM 92,9 - AM 700