DIÁRIO DA SELEÇÃO: A CBF caminha sem sair do lugar

O verde escuro do uniforme que trajavam dava a sensação de que os soldados de alta patente estavam rendidos. Um pouco mais abaixo, também enfileirados em cadeiras brancas, os assessores de Felipão e Parreira, todos de verde oliva, também tinham o semblante carregado. Os estragos provocados pela Alemanha ainda eram bem visíveis entre os encarregados de levar os jogadores do Brasil à decisão do Mundial. Nem poderia ser diferente. Representavam ali recrutas tombados pelo inimigo na própria trincheira.

Das explicações importantes que deram para o fracasso, sobrou uma ponta de esperança quando alertaram para se procurar um novo caminho. Felipão e Parreira reconheceram que é preciso, urgente, recuperar um pouco do estilo brasileiro de jogar futebol. Como? Eis a questão. A reforma tem de ser profunda. Um pacto nacional para se chegar a um denominador comum.

E o primeiro passo seria olhar com mais critério ao trabalho que se faz nas categorias de base dos clubes e, como consequência, na maioria dos clubes. Diz o Felipão que a CBF, na atual gestão, tem se dedicado ao garimpo de jovens e bons jogadores mundo afora. "Temos de sair à cata de uns meninos no estrangeiro que possam servir à seleção. Eles saem cada vez mais cedo do Brasil, aprendem tudo lá fora e quando voltam não tem mais identidade com o nosso futebol".

A explicação de Felipão não é muito diferente do que diz Vanderlei Luxemburgo. "Se não investirmos para valer nas categorias de base, resgatar a escola do futebol brasileiro, não vamos a lugar nenhum. Temos de formar bons meias, laterais e não ficar preocupados em formar volantes. É preciso uma mudança profunda", alerta Luxemburgo.

Parreira vai pelo mesmo caminho e diz que o modelo ideal é o da Alemanha. Alemanha, Parreira? Pois é, o sábio conselheiro da seleção garante que a trilha a ser seguida é a dos alemães. Eles tiveram a humildade de se reinventar com investimentos na base, melhoria nos campeonatos e um trabalho rigoroso de aprimoramento dos treinadores.

Caminhos que só agora, depois do coração partido em Belo Horizonte, é recomendado. Não se sabe qual seria o comportamento de Felipão e Parreira se o Brasil tivesse avançado à final. Seria a coroação de um trabalho de emergência. Aliás, tem sido assim. O futebol brasileiro vive de emergências. Os ciclos duram no máximo quatro anos. Basta uma derrota, acachapante ou não, para a CBF trocar o comando da seleção. Veja quantos treinadores tivemos nos últimos 12 anos. Felipão em 2002, Parreira, de 2002 a 2006, Dunga, de 2006 a 2010, Mano Menezes, de 2010 a 2012, e Felipão, de novo, do fim de 2012 a meados de 2014, por enquanto.

Enquanto isso na Alemanha, Joachim Löw está no poder há mais de oito anos. As grandes seleções europeias que trocaram de comando com certa insistência, sucumbiram. Itália, Inglaterra, Holanda não sobreviveram às trocas. A Espanha levou tudo com Vicente Del Bosque que quase nunca foi ameaçado de perder o seu lugar.

No Brasil, o recurso de trocar o treinador tem sido a melhor resposta, a única, para a falta de critério na hora de analisar um desastre em campo.

Antes de despencar no abismo, seria interessante ver se o comandante está mesmo apto a chefiar um punhado de jogadores sem identidade com a causa. É muito fácil abater um treinador do que assumir a culpa pelo fracasso.

Por isso, não será nenhuma surpresa se José Maria Marin, herdeiro do clã João Havelange-Ricardo Teixeira, mandar Felipão às favas e trazer outro gaúcho para comandar os destinos da seleção brasileira: Tite. É como andar em círculos sem sair do lugar.