DIÁRIO DA SELEÇÃO: A Copa acabou, e a gente tem de empurrar o bonde Declarações sem graça dos jogadores do Brasil no sábado, em Brasília, se apagaram ontem com a história que a Alemanha contou no Maracanã. Quem vai se lembrar de um desabafo do Felipão ou um lamento dos atletas da seleção? Das caras e bocas do David Luiz? Da panca de sério de Thiago Silva? Ou até do ridículo que Fred passou nas redes sociais? Ninguém. A seleção brasileira da Copa de 2014 deve passar para a história como aquela da qual ninguém vai ter alguma coisa para contar, a não ser aquele sabugo de 7 a 1 no Mineirão.