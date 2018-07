DIÁRIO DA SELEÇÃO: A encruzilhada em que Felipão se meteu Felipão está numa encruzilhada. Tem caminhos diferentes a percorrer e, se não escolher o que o leva ao pote de ouro, vai viver uma das maiores frustrações de sua longa carreira. As opções não são nada simples. Uma delas impõe ao treinador a obrigação urgente de reinventar a seleção. Não dá mais para convencer os adversários de que é possível vencer uma partida sem ação do meio de campo. É preciso fazer circular a bola ali onde se pensa o jogo. Dar responsabilidade a Oscar. Tirar o garoto da situação confortável que vive na ponta-direita e o obrigar a dialogar com Neymar. O craque do time não pode jogar com o País inteiro às costas. Alguém precisa dividir o fardo. E o mais indicado é mesmo Oscar.