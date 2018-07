DIÁRIO DA SELEÇÃO: Eles têm quase tudo, só não têm Neymar O jogo de ontem teve momentos estranhos. A bola não circulava pelo meio, viajava direto da defesa para o ataque, em busca de um lance definitivo. Felipão disse que "a culpa" foi do Oscar, que, muitas vezes, se colocava como quinto atacante e não voltava para armar o jogo. Disse também que cabia a Hulk ajudar a trabalhar a bola pelo meio. Mas não se irritou com os dois. Preferiu afirmar que o jeito de Camarões jogar, com aquela inocente linha de cinco zagueiros quase na linha divisória do campo, era um convite aos esticões dos zagueiros aos atacantes. E a coisa tomou uma proporção tão grande, tão favorável à seleção com os atacantes ficando na cara do gol, que era inevitável lançar a bola. Muitas das situações de gols nasceram das esticadas de David Luiz a Neymar, Hulk, Fred e por aí vai.