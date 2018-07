DIÁRIO DA SELEÇÃO: Entre o bigode de Fred e a dentada de Luisito Luisito Suárez afiou os dentes no ombro de Chiellini. Quase arruinou o Uruguai no jogo da classificação contra a Itália. Se a Fifa encafifar pode punir o atacante com base nas imagens da TV. Seria um duro golpe para a Celeste, que Luisito fez renascer na Copa com a histórica vitória (2 a 1) contra a Inglaterra semana passada no Itaquerão. O goleador implacável desceria do pedestal para habitar a cela reservada aos irresponsáveis do futebol.