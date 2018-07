DIÁRIO DA SELEÇÃO: Luiz Antônio Prósperi Sal grosso na ferida. Que venha a América! Não houve a ruptura que se imaginava entre o comando da CBF e a comissão técnica da seleção brasileira após o desastre do Mineirão. O discurso é de conciliação enquanto a ferida ainda arde. Felipão está disposto a ficar desde que sinta, da dupla Marin e Del Nero, segurança para sustentar seu projeto para a seleção. O treinador vai mais ouvir do que falar com os dois dirigentes na próxima semana, quando apresentará o relatório final de seu trabalho de um ano e meio à frente do escrete.