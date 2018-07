DIÁRIO DA SELEÇÃO: Quando Neymar chora um sonho não acaba

Neymar chorou porque os médicos lhe disseram que poderia estar hoje numa cadeira de rodas e não ali, de pé, com a camisa dez autografada pelos seus companheiros de seleção quando fez uma rápida visita ao grupo na Granja Comary. Foram lágrimas sinceras e doídas, até aos que convivem ao longo da carreira com tragédias e dramas de jogadores de futebol a cada domingo.

Neymar nem precisava ter vindo ao encontro de um time caído e destroçado. Veio para se despedir da turma, desejar boa sorte na última batalha da Copa e marcar um encontro com todos eles no próximo compromisso da seleção. Ele sabe que vai estar entre os convocados, seja lá quem for o chefe.

Bem que ele gostaria que fosse o Felipão. "No Brasil a gente tem a mania de trocar de técnico por causa de uma derrota, jogar tudo fora. Está errado. É na derrota que a gente aprende", avisa.

Até mesmo de uma derrota tão acachapante como aquela diante dos surpresos alemães se tira lições, sugere o craque. No caso dele, ainda mais. Fora do campo, conta Neymar, é muito difícil acompanhar o jogo e depois propor soluções. "Até porque eu não gosto de perder nunca. Ficar vendo pela televisão, sem poder fazer nada, é complicado. É por isso que não vejo jogos de futebol. Eu gosto é de jogar, e vencer."

Nos 7 a 1, mesmo relutando, ele acompanhou todo o drama pela televisão. Saiu da sala antes do apito final do mexicano Marco Rodriguez para não ver seus companheiros, destruídos pela emoção, deixarem o campo carregados pelos sobreviventes. Ele não tem certeza de que se estivesse em campo a história teria sido outra. Disse apenas que aquele grupo de companheiros não merecia ter deixado a Copa do mundo daquela forma.

Na sua cabeça, o Brasil tinha time para ser campeão. Agora, tombado, não há mais o que fazer a não ser torcer por outros amigos. O duro é que eles são argentinos. Constrangido, disse que vai torcer por Lionel Messi - com quem planejava se encontrar neste domingo no Maracanã. Neymar não vai ao estádio. Vai, no máximo, acompanhar pela televisão a peleja de Messi contra os alemães. E gostaria de ver o ídolo colocar mais uma vez o mundo aos seus pés.

Seria o ponto final ideal de uma Copa do Mundo que um dia ele sonhou ser sua. Como não deu, Neymar só pensa agora em superar seu drama e partir para o próximo sonho. "Eu só penso em deixar as pessoas felizes com o meu futebol. Meu sorriso foi interrompido, mas não acabou", disse Neymar. Sem chorar.