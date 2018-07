Diário da Seleção: Quando Scolari vira troféu de argentino Um jornalista argentino, cabeludo e grisalho, correu para tirar uma foto com Felipão na saída da sala de entrevistas da Fifa, ontem de manhã, no Mineirão. Teve de disputar espaço com um repórter japonês, dois italianos e alguns curiosos brasileiros. No empurra-empurra, o hermano conseguiu seu troféu: uma foto de Felipão segurando a bandeira da Argentina. O treinador não entendeu o tamanho do assédio que acabava de sofrer na sala. O Brasil ainda nem havia jogado as oitavas de final, nem derrotado o Chile. De onde vinha aquele desejo alucinado de conversar com o técnico da seleção brasileira, tirar fotos, tietar?