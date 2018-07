Diário do Japão: Fifa tem de rever formato do Mundial com certa urgência O Mundial se despede hoje de Toyota e não vai deixar saudade nem lá nem em Nagoya, a cidade onde estão concentradas as equipes que jogam por aqui. O estádio nunca chegou perto de ficar pelo menos razoavelmente cheio e nas ruas da cidade não se vive o clima de uma grande competição do esporte mais apaixonante do planeta.