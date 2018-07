Diário do Japão: Messi chega e ofusca Neymar nas ruas O reinado de Neymar como estrela do Mundial terminou ontem assim que Messi colocou o pé para fora do avião que trouxe o Barcelona. As imagens e reportagens sobre a loucura desatada em Yokohama pela chegada do melhor do mundo transformam o assédio ao craque santista pelas ruas de Nagoya em café pequeno. A adoração a Messi é maior não apenas por ele ser reconhecido como o número 1, mas também porque joga no time número 1 enquanto Neymar atua num clube brasileiro que raramente é visto pela tevê na Ásia.