Diário do Japão: O país é ótimo, mas a fumaça do cigarro...

Foi isso o que pensei na estação de Shinagawa, em Tóquio, quando aguardava pelo trem-bala que me traria para Nagoya. Num ambiente de limpeza exemplar, do nada surge o cheiro de cigarro. Eu poderia estar enganado, traído pelos efeitos de 23 horas de voo. Mas logo vi que não havia engano; como se fossem um cardume, vários japoneses "saboreavam'' seus cigarrinhos. No trem, descubro que os vagões 3, 7 e 15 são reservados para fumantes. Chego a Nagoya, e em todo restaurante que entro a primeira pergunta que me fazem quando peço uma mesa é "smoking or non smoking?'' Nem me lembro quando foi a última vez que um garçom me perguntou isso no Brasil...

O Japão é uma maravilha, tudo funciona, o povo é gentil, mas não há lugar como o Brasil. Pelo menos para quem não suporta fumaça de cigarro.