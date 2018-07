Diário do Japão: Silêncio de Ganso para evitar mais polêmica

Ambos estão evitando o assunto que mais causou polêmica na concentração desde que a delegação chegou ao Japão, dia 8: sua declaração de que vendeu para a DIS os 10% de seus direitos econômicos que lhe pertenciam porque o Santos não teve interesse em comprá-los. "Quando um não quer, vem outro e compra", disse sábado o meia, confirmando a informação.

A mudez de Ganso começou depois que Luís Álvaro esteve em Nagoya no dia da semifinal. É uma trégua, mas não uma rendição. O garoto, que tem personalidade e coragem de sobra, concordou em não colocar mais lenha na fogueira até o fim do Mundial. Mas já prometeu voltar ao assunto e esclarecer todas as dúvidas (o Santos alega não saber da venda de seus direitos para a DIS) depois da final. Se ele se posicionar novamente ao lado da empresa que agora tem 55% de seus direitos econômicos, tornará muito difícil a negociação de um novo contrato com o clube.

A diretoria argumenta que a DIS influenciou Ganso a não aceitar a proposta recebida no início do ano para que ele pudesse continuar dono dos 100% de sua imagem. Como o craque demonstra estar fechado com seus representantes, não há chance de o quadro ter mudado ou vir a mudar.