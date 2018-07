Diego celebra 1º clássico pelo Botafogo: 'Tenho que agarrar a chance' Os jogadores costumam dizer que clássico é sempre uma partida especial, mas para o lateral botafoguense Diego, o duelo com o Vasco no domingo, em São Januário, terá sabor ainda mais único. Graças à lesão do titular Luis Ricardo, o garoto de 20 anos enfrentará pela primeira vez um rival carioca como profissional.