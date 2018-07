Diego exibe novo salto e leva ouro no solo em Paris

Algumas horas antes de chegar ao lugar mais alto no pódio no solo, Hypolito havia tido um desempenho fraco no salto, quando chegou a cair no colchão em sua segunda tentativa e ficou apenas em 5.º lugar.

Mas ele não se deixou abalar e retornou ao tablado para, com um desempenho seguro, vencer a final no solo. " Apresentei o novo salto que vinha treinando no Brasil (com 180 graus a mais de pirueta). Foi importante testá-lo agora para chegar bem preparado ao Mundial de Roterdã, em outubro", explicou o ginasta.