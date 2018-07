Diego faz dois na vitória do Wolfsburg em casa O meia Diego foi o destaque da partida contra o Bayer Leverkusen ao marcar dois gols na vitória do Wolfsburg por 3 a 1, ontem, pela 11.ª rodada do Campeonato Alemão. O brasileiro abriu o placar aos cinco minutos com um belo gol de falta: ele acertou o canto direito do goleiro Rensing, que nem se mexeu. O segundo saiu aos 16 minutos. Dost, aos 33, marcou pela terceira vez para o time da casa. O Leverkusen conseguiu reduzir a diferença apenas aos 45 do segundo tempo, com Kiessling. O Wolfsburg continua na parte inferior da tabela: é o 16.º, com 11 pontos. Com 18 pontos, o Leverkusen está em 5.º. O líder é o Bayern de Munique, com 30.