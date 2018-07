Diego Hypolito antecipa recuperação e mira medalha em Londres

RIO - Uma das principais esperanças de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, o ginasta Diego Hypolito está recuperado da cirurgia que fez há duas semanas no joelho e voltará a treinar no solo, sua especialidade, no próximo dia 9. Aos 25 anos, o primeiro brasileiro a conquistar ouro na ginástica artística masculina em Jogos Pan-Americanos já traçou a meta para a Olimpíada: voltar para casa com a medalha inédita.

Foi a quinta cirurgia de Diego na carreira (a primeira foi em 2005). "Mesmo em momentos de lesões consegui me superar e ter resultados positivos. Sempre sonho muito alto", disse, nesta quinta, em entrevista coletiva no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio, o centro de treinamento do "Time Brasil", nome dado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) à delegação brasileira.

"Vou me dedicar ao máximo para conquistar meu maior sonho: ser medalhista olímpico. Naquele dia, quero ser o melhor. Se algo der errado, não será por causa da cirurgia", disse o atleta. Em 2008, no mesmo mês de março, às vésperas dos Jogos de Pequim, o ginasta passou por cirurgia também no joelho, mas o direito (desta vez foi o esquerdo). Se recuperou e conquistou a sexta posição no solo.

No salto, Diego nem sequer conseguiu ir à final. Para Londres, ele novamente vai tentar as duas modalidades. "A chance que tenho no solo, não tenho no salto de maneira igual. Mas, se existe uma chance, ainda que pequena, por que não tentar?", disse. "Meu salto não é a nível internacional, entre os três melhores, mas posso ter chance de chegar a uma final. Aí, todos têm as mesmas condições".

Além de Diego, outro que está classificado para Londres na ginástica artística masculina é o também paulista Arthur Zanetti, na argola. O Brasil também conseguiu uma vaga no individual geral, mas a Confederação Brasileira de Ginástica ainda não escolheu o representante, que deve ser Sergio Sasaki, de 20 anos. Nesta quinta, Hypolito elogiou o colega. "Sérgio é um menino novo, tem total condição de ser finalista olímpico. Está se tornando o atleta mais talentoso que o Brasil já teve em individual geral, bom em todos os aparelhos".