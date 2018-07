Diego Hypólito comemora bom início de temporada

Ao desembarcar nesta terça-feira no Brasil, após ter conquistado a medalha de ouro na etapa de Paris da Copa do Mundo, no último domingo, Diego Hypólito comemorou o bom início de temporada. Além da vitória na competição francesa, o ginasta brasileiro somou três medalhas de ouro nos Jogos Sul-Americanos, mês passado, na Colômbia.

"Comecei muito bem com a participação nos Jogos Sul-Americanos e, agora, com esse ouro em Paris", avaliou Diego Hypólito. Na competição disputada em Medellín, na Colômbia, ele venceu as provas do solo, do salto e por equipes. E na etapa francesa da Copa do Mundo, a vitória do brasileiro veio na disputa do solo.

"Desde 2005 venho falando que estou um pouco melhor a cada ano. Em 2006, estive um pouco acima do que apresentei no ano anterior e assim vem acontecendo, com a exceção de 2008, ano da Olimpíada, quando acho que dei uma piorada. Mas 2009 foi muito bom e esse ano já está sendo ótimo", afirmou Diego Hypólito.

"Tivemos uma competição de equipes muito cedo, que foi nos Jogos Sul-Americanos, e como o Diego teve que treinar em todos os aparelhos, talvez tenha o deixado bem preparado desde o início", comentou Renato Araújo, o técnico do ginasta brasileiro, ao justificar esse bom começo de temporada de seu pupilo.

"Estou feliz porque foi a primeira etapa do ano que eu competi e nunca tinha acontecido de eu ganhar já na minha primeira participação", disse Diego Hypólito, ao comentar sobre o ouro em Paris. Agora, o próximo desafio dele é a etapa russa da Copa do Mundo, marcada para acontecer nos dias 14 e 15 de maio, em Moscou.