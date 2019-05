Diego Hypolito diz que escondeu orientação sexual por medo de perder patrocínios

O ginasta Diego Hypolito revelou nesta quarta-feira que é gay e que decidiu não falar nada sobre o assunto anteriormente por receio de que a revelação pudesse atrapalhá-lo na carreira. A declaração foi dada em entrevista ao UOL.

"Eu tinha o sonho de conseguir uma medalha olímpica e faria de tudo para chegar lá, até esconder quem eu era. Eu tinha certeza que se um dia eu saísse do armário publicamente, perderia patrocínios e minha carreira seria prejudicada", disse o ginasta.

Diego explicou que o sonho de conseguir se tornar um atleta de ponta o fez tomar tal decisão. Ele ainda contou que chegou a ter síndrome do pânico antes de conquistar uma medalha de prata na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro.

O ginasta de 32 anos é um dos atletas mais vencedores na história do Esporte brasileiro. Ele conquistou uma medalha de prata no Rio 2016, cinco medalhas em Mundiais, 23 medalhas em Copa do Mundo, dentre outros feitos.