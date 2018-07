Diego Hypolito é 2º no salto e garante mais uma prata em Doha

O Brasil encerrou nesta sexta-feira a sua participação na etapa de Doha, no Catar, da Copa do Mundo de Ginástica Artística com a conquista de mais uma medalha por Diego Hypolito. Ele assegurou a prata na disputa do salto, levando o País a terminar a disputa com três medalhas.

Na média das suas apresentações nesta sexta-feira, Diego Hypolito conseguiu a nota 14,662. Assim, o brasileiro só ficou atrás do armênio Artur Davtyan, com 15,025, que faturou a medalha de ouro. O letão Vitalijs Kardasovs foi o terceiro colocado, com 14,312 pontos.

No dia anterior, Diego Hypolito já havia subido ao pódio em Doha, naquela oportunidade na disputa do solo, com a prata. E ele destacou que conseguiu suportar as dores que impediram de participar da final do salto em Cottbus, na Alemanha, no domingo passado para aumentar a sua coleção de medalhas em etapas da Copa do Mundo de Ginástica Artística.

"Com essa de hoje São 57 medalhas em etapas da Copa do Mundo! Meu pé estava um pouco melhor hoje! Não tenho como descrever o que sinto quando dá tudo certo! Só tenho como agradecer a vocês que torcem essa é para vocês, brasileiros", escreveu Diego Hypolito em seu perfil no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos.

Além de Diego Hypolito, a sua irmã, Daniele, também competiu nesta sexta-feira em Doha. Na disputa da trave, a brasileira ficou na quinta colocação, 13,175 pontos. A vietnamita Thi Ha Thanh Phan faturou a medalha de ouro, com 14,250. A suíça Giulia Steingruber (14,125) e a romena Diana Bulimar(14,025) também foram ao pódio.

Com esses resultados, o Brasil encerrou a sua participação na etapa de Doha da Copa do Mundo de Ginástica Artística com três medalhas. Além das duas pratas de Diego Hypólito, o campeão olímpico e mundial Arthur Zanetti faturou o ouro nas argolas.