Diego Hypólito exibe otimismo na equipe para o Mundial

m fase final de preparação para o Mundial de Ginástica Artística, que está em será realizado em Nanning, na China, Diego Hypólito exibiu confiança na possibilidade da equipe brasileira alcançar seus objetivos na competição. Ele destaca que o Brasil tem todas as condições de classificar para o próximo Mundial.

"Esse ano não é um Mundial Pré-Olímpico, mas a possibilidade de nos classificarmos por equipe é muito grande. É quase impossível não irmos para o Mundial do ano que vem", salientou. "Para 2015, precisamos treinar muito bem. É um Pré-Olímpico e é uma meta muito grande. Temos o objetivo de ir para a Olimpíada e para isso acontecer, temos que ir muito bem, com um bom treinamento", acrescentou.

Obter essa vaga no próximo Mundial é importante porque em 2015 a competição será classificatória para a Olimpíada do Rio, em 2016. O Mundial deste ano classifica 24 equipes com cinco atletas cada para o torneio de 2015. No próximo ano, os oito primeiros países estão garantidos nos Jogos Olímpicos. As equipes que ficarem entre o nono e o 16º lugar vão disputa um Pré-Olímpico em 2016, que garante mais quatro países na próxima Olimpíada.

Para a equipe masculina, foram convocados para os treinamentos os atletas Arthur Nory Mariano, Arthur Zanetti, Caio Souza, Diego Hypólito, Francisco Barretto Júnior, Lucas Bitencourt, Pétrix Barbosa e Sérgio Sasaki. E Diego Hypólito destacou a força da seleção brasileira.