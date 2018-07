Diego Hypólito fatura ouro no solo na Copa do Mundo

O brasileiro Diego Hypólito faturou a medalha de ouro na prova de solo na etapa de Paris da Copa do Mundo de ginástica, neste domingo. Ele superou dores no tornozelo esquerdo, resultado de uma entorse sofrida na sexta-feira, e conseguiu o primeiro lugar com 15,775 pontos.

Hypólito deixou para trás o grego Eleftherlos Kosmidis, que levou a prata com 15,325, e o francês Gael da Silva, bronze, com 15,125. Segundo colocado nas eliminatórias, o israelense Alexander Shatilov sofreu uma queda e não concluiu a apresentação.

Ao final da prova, o brasileiro minimizou as dores no tornozelo e comemorou o ouro. "A lesão no tornozelo não era nada que iria piorar, e não queria sair daqui de mãos abanando. Fiquei muito satisfeito com o meu desempenho, pois consegui executar a minha série oficial, que tem como nota de partida 16,70", afirmou, em entrevista à Sportv.

Antes de se apresentar no solo, Hypólito ficou em quinto lugar no salto, com 14,913 pontos. O espanhol Isaac Botella Perez levo o ouro, com 15,625. Na mesma prova, o brasileiro Sérgio Sasaki Júnior terminou em oitavo, com 13,938.

Nas argolas, o brasileiro Arthur Zanetti ficou perto de subir ao pódio. Ele obteve a quarta melhor pontuação, com 15,225, logo atrás do americano Jonathan Horton, que conquistou o bronze com 15,325.