Diego Hypolito leva dois ouros no Campeonato Brasileiro de Ginástica

GUARULHOS - Francisco Barreto, atleta da SERC/São Caetano, conquistou neste sábado, em Guarulhos, o título individual geral masculino do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. O jovem conseguiu 85.334 no somatório de todos os aparelhos. Ele foi seguido por dois atletas do Pinheiros: Arthur Mariano (85.167 pontos) e Péricles Silva (84.568).

"Eu tinha, sim, esperança de me destacar e ganhar as medalhas que conquistei porque, além de ter treinado muito para chegar até aqui, estou em um momento muito bom da minha vida. Ser campeão brasileiro é um sonho que se realiza. Estamos em um momento crucial, a caminho do Mundial (que será em outubro, no Japão)", disse o novo campeão brasileiro, que também faturou o ouro no cavalo com alças e a prata na barra fixa.

Diego Hypolito ficou com dois ouros: no solo (15.000) e no salto (15.938). "No solo, fiz uma série um pouco mais simples, mas fiquei satisfeito com o meu desempenho. No salto, optei por não fazer o triplo, como ontem (sexta, na competição por equipes), mas também fui muito bem. Precisava fazer o meu melhor na competição porque também foi a oportunidade para eu me autoavaliar", disse o bicampeão mundial.

Nas argolas, o campeão foi Arthur Zanetti, atleta dos São Caetano. Já as paralelas foram vencidas por Caio Costa, da Fupes/Santos (também bronze nas argolas). Na barra fixa, quem ficou com o ouro foi Mosiah Rodrigues, do Grêmio Náutico União, ginasta que faturou mais duas pratas na competição, no cavalo e nas paralelas.

Na sexta, o SERC/São Caetano havia faturado o título geral por equipes no masculino, somando 252.368 pontos. A equipe do ABC foi seguida de perto pelo Pinheiros, que fez 251.003. A Fupes/Santos ficou em terceiro, com 247.332.