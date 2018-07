Diego Hypólito leva o ouro no solo da etapa de Moscou

O brasileiro Diego Hypólito voltou a brilhar neste sábado pela Copa do Mundo de Ginástica Artística. Depois de conquistar o ouro no solo na etapa de Paris, no mês passado, ele voltou a triunfar no mesmo aparelho. Além disso, também levou a prata no salto.

No solo, sua especialidade, Diego conseguiu a pontuação de 15,550 e superou o russo Anton Golotsutskov e o holandês Jeffrey Wammes. O ginasta da Rússia fez 15,475, enquanto o atleta da Holanda conquistou o bronze com a pontuação de 15,225.

Já na prova do salto, Golotsutskov deu o troco no brasileiro e ficou com o ouro ao marcar 16,337 pontos. Diego fez a pontuação de 16,025, ficando à frente do norte-coreano Ri Se Gwang, medalhista de bronze com 15,950 pontos.