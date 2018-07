Diego Hypolito leva susto, mas se livra de nova cirurgia

Diego Hypolito passou por um susto no fim do ano. Com fortes dores no ombro esquerdo, já operado em 2009, o ginasta precisou abandonar a equipe brasileira, que treinava na França para o evento-teste de Londres, e recebeu diagnósticos pouco animadores de um médico francês e de um especialista brasileiro: passar por nova cirurgia.

Na busca por uma terceira opinião, o ginasta acabou ouvindo um prognóstico favorável: fisioterapia, preparação física e treinos adaptados devem ser suficientes para fazê-lo chegar bem aos Jogos de Londres, em julho. Outra cirurgia é uma hipótese a ser levantada apenas depois da Olimpíada. Diego e seu clube, o Flamengo, devem se pronunciar a respeito do assunto na semana que vem.

O responsável pela boa notícia foi o médico Breno Schor, ele mesmo um ex-ginasta. Especialista em ombro, o profissional foi convocado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para fazer uma avaliação do caso do ginasta, embora seja médico da equipe brasileira de judô.

"O Diego estava assustado, e sofria com o peso de ter saído da seleção brasileira, pois sabia que a participação dele seria importante na busca pela classificação da equipe completa", explica Schor. Mas, mais do que uma avaliação clínica, a conversa com alguém que conhecia a modalidade foi importante para refutar uma cirurgia. "Não analisamos apenas as radiografias, mas também as séries que o Diego executa. Como ele disputará o salto e o solo em Londres, a exigência no ombro não será tão grande."

Ao contrário do procedimento de 2009, quando o ginasta apresentou lesão na cartilagem, desta vez Diego desenvolveu um quadro inflamatório, além de apresentar um desequilíbrio muscular. "Isso gera pequenos traumas e aí vem a dor, a perda de força e da confiança", explica o médico. Schor descarta esse tratamento como paliativo e garante que Diego chegará 100% em Londres.