Diego Hypólito se classifica para duas finais em Paris

Bicampeão mundial do solo, Diego Hypólito terminou a eliminatória em primeiro lugar, com 15,625 pontos. O israelense Alexander Shatilov (15,250 pontos) e o grego Eleftherlos Kosmidis (15,200 pontos), segundo e terceiro colocados, respectivamente, neste sábado, devem ser os principais adversários do brasileiro na final, que será realizada no domingo.

No salto sobre a mesa, Diego Hypólito decidiu simplificar a sua apresentação e recebeu 15,738 pontos. O desempenho foi o terceiro melhor das eliminatórias, o que o deixou com esperanças para a disputa da final.