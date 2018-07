Diego Hypolito treina como reserva a dois dias do Mundial de Ginástica

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou nesta terça-feira a lista de atletas que irão participar da disputa masculina do Mundial de Ginástica Artística, em Nanning (China), a partir de quinta-feira. Conforme esperado, Diego Hypolito será reserva e só deverá competir em caso de lesão de um dos titulares.

Pelo que explicou a CBG, Arthur Nory Mariano, Caio Souza e Sérgio Sasaki irão competir no individual geral, apresentando-se nos seis aparelhos. Francisco Barretto só não vai participar do salto, enquanto Lucas Bitencourt fica fora nas argolas. Atual campeão mundial e olímpico nas argolas, Arthur Zanetti vai tentar ajudar a equipe também no salto e no solo.

O Brasil disputa o Mundial com foco principalmente no resultado por equipe, uma vez que precisa ficar entre os 24 primeiros para poder participar do Mundial de 2015, na Escócia, que será Pré-Olímpico. A principal esperança de medalha, além de Zanetti, vem com Sérgio Sasaki, no individual geral.

Diego Hypolito inicialmente seria o segundo reserva, porque suas notas no solo e salto (aparelhos em que colabora para a equipe) não são muito mais altas do que de outros atletas, e reclamou da condição de substituto antes da viagem ao período de aclimatação, no Japão. Em compensação, Francisco Barretto e Lucas Bitencourt garantem boas notas nos aparelhos mais deficientes da ginástica masculina brasileira: barra fixa, paralelas e cavalo com alças.

O mais novo dos irmãos Hypolito acabou "promovido" a primeiro reserva porque Pétrix Barbosa foi cortado por lesão, deixando a equipe com sete atletas. Apenas a nota de quatro ginastas, por aparelho, é considerada para a nota final da equipe.

Nesta terça, assim como na segunda-feira, o Brasil participou do chamado "treino de pódio", em que os atletas testam os aparelhos do Mundial. "Tivemos algumas falhas na barra, mas ainda temos tempo de corrigir", disse o coordenador da seleção, Leonardo Finco.

Pela programação do Mundial, o Brasil participa da classificação masculina na sexta-feira - a partir das 22h de quinta pelo horário de Brasília. As meninas se apresentam na segunda-feira (a partir da noite de domingo no Brasil). As finais começam na terça.