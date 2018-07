Diego Hypolito vai à final do solo em Cottbus com a melhor nota

O Brasil começou bem a disputa da etapa de Cottbus da Copa do Mundo de Ginástica Artística, na Alemanha, nesta quinta-feira. Diego Hypolito, que ganhou o ouro em Doha, no fim de semana passada, recebeu a melhor nota da fase de classificação no solo e avançou à final, que será realizada no sábado.

Diego voltou a pontuar acima de 15. Recebeu 15,250 e confirmou a regularidade já vista em Doha, quando fez 15,400 nas eliminatórias e 15,175 na final. Bicampeão mundial no aparelho, Hypolito é forte candidato à medalha no Rio-2016.

Na final do solo em Cottbus, terá a companhia de Ângelo Assumpção, que recebeu a quarta melhor nota das eliminatórias: 14,700. Os dois voltam a se apresentar na sexta-feira no qualificatório do salto. Se avançarem, fazem final no domingo.

Nas argolas, Henrique Medina Flores passou à final com a quarta nota: 14,900, ainda longe do que pode render para entrar na briga por uma vaga no Rio-2016. Felipe Arakawa recebeu 14,400 e se classificou à final em oitavo. No cavalo com alças, eles foram respectivamente 22.º (13,500) e 10.º (14,150).