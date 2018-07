Diego Santos leva medalha de prata em Grand Prix de Judô na Alemanha

DUSSELDORF - O Brasil conquistou apenas uma medalha no primeiro dia de disputas do Grand Prix de Dusseldorf, etapa do Circuito Mundial de Judô. O pódio veio com Diego Santos, que faturou uma medalha de prata na categoria até 60kg. Os outros brasileiros não tiveram bom desempenho na Alemanha.

Atual 16º do mundo, Diego, que é da mesma categoria de Felipe Kitadai, deve ganhar algumas posições no ranking da Federação Internacional depois desta medalha de prata. Para chegar ao pódio, ele derrotou o suíço Michael Iten, o holandês Jeroen Mooren, o cazaque Askhat Telmanov e o russo Aram Grigoryan, sendo três das vitórias por ippon. Na decisão, ele foi derrotado pelo mongol Boldbaatar Ganbat.

Atleta que esteve nos Jogos de Londres, Érika Miranda não foi bem na Alemanha, sendo eliminada por Mareen Kraeh, judoca da casa, já na segunda rodada. Outra olímpica, Rafaela Silva caiu na primeira luta, assim como Juliene Aryecha. Entre os homens, Marcelo Contini venceu na estreia e perdeu em seguida. Luiz Revite caiu no primeiro confronto.

Neste domingo, entram no tatame Mauro Moura (81kg), Tiago Camilo (90kg), Rafael Buzacarini(100kg), David Moura (+100kg), Maria Portela (70kg) e Maria Suelen Altheman (+78kg).