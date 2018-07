Diego Souza marca dois, Vasco ganha outra e sobe mais Com dois gols de Diego Souza, o Vasco bateu o Atlético-MG por 2 a 1, ontem à tarde, em Ipatinga. A equipe carioca passou a somar 20 pontos e já é quarta colocada. O time mineiro segue com 11. Embalado, o Vasco saiu na frente aos 17 minutos, com Diego Souza, de cabeça. O Atlético reagiu ainda no 1º tempo e empatou com Magno Alves. Na 2ª etapa, Alecsandro perdeu um pênalti. Mas, no final, de pênalti, em lance duvidoso, Diego Souza garantiu a vitória vascaína.