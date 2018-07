Diego Souza não faz teste e perde habilitação O meia Diego Souza, do Vasco, teve a carteira de habilitação apreendida, na madrugada de ontem, após se recusar a fazer o teste do bafômetro em uma blitz na Barra da Tijuca. O atleta, que esteve em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Americano, levou multa de R$ 957,70. No Botafogo, Rojas não será mais contratado para substituir o lateral-esquerdo Cortês, que foi para o São Paulo. O time preferiu não contratá-lo após constatar uma arritmia cardíaca do jogador. Ontem, Thiago Neves fez o primeiro treino em seu retorno ao Fluminense. Ele se integrou ao grupo à tarde.