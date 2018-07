Diego Souza prega cautela para 1º duelo com Atlético-PR

Diego Souza quer um Palmeiras cauteloso na quinta-feira, contra o Atlético-PR, no Palestra Itália, na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O meia teme que seu time vá para cima e tome um gol logo no início do jogo. "As coisas não vêm dando certo pra gente. Temos de ter cautela e jogar com segurança para evitarmos levar gol."

O atleta vê pontos positivos em receber o jogo de ida em casa. "Se a gente não levar gols jogamos a responsabilidade para eles", avisou.

O Palmeiras treinou ontem no Palestra Itália e o técnico Antônio Carlos realizou um trabalho secreto. "Procuramos trabalhar em cima do que conhecemos do Atlético", disse Diego, sem dar detalhes. "O adversário tem time alto e é forte na bola parada", alertou o camisa 7, que espera uma atuação melhor na quinta-feira. "Sabemos que estamos devendo e nosso aproveitamento em casa tem de ser maior este ano."