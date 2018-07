Diego Tardelli está mais próximo de fechar com o Palmeiras

SÃO PAULO - A negociação envolvendo o atacante Diego Tardelli parece estar próxima de um final feliz para a torcida do Palmeiras. Nesta terça-feira, o lateral-esquerdo Roberto Carlos, em entrevista a Rádio Bandeirantes, confirmou que o Anzhi fechou negócio com o Alviverde e agora só resta acertar o salário com o jogador.

O Palmeiras acertou a compra do atacante por 4 milhões (R$ 9,7 milhões) que serão pagos em parcelas. Tardelli pede R$ 450 mil e o Alviverde aceita pagar R$ 350 mil. Mas o jogador está disposto a permanecer no Brasil e até já comprou um novo carro para ficar no País. A diretoria alviverde adota a postura de negar qualquer acerto, com receio de frustrar sua torcida. Apesar da diferença de R$ 100 mil de salário do que o jogador quer para que o Palmeiras oferece, o negócio tem grandes chances de sair.

Tardelli chegaria com o aval de Felipão, que ainda é alvo de cobiça do Atlético de Madrid. Mas o treinador já deixou claro que recebe propostas quase que diariamente e está decidido a ficar no Brasil pelo menos até o fim de 2012, porque seu filho Fabrício está estudando em São Paulo. Entretanto, embora jure amor ao Palmeiras, ele está bastante insatisfeito com o andamento das negociações.