Diego Tardelli fica a 1 gol de marca centenária no Atlético-MG

Autor do gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Lanús, na noite da última quarta-feira, em Buenos Aires, no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, Diego Tardelli festejou o fato de ter sido decisivo e ficado próximo de um feito marcante com a camisa do Atlético Mineiro. Ele agora acumula 99 bolas na rede pelo time, que ele defende pela segunda vez em sua carreira e pelo qual conquistou o inédito título da Copa Libertadores no ano passado.

Com isso, Tardelli está muito próximo de atingir 100 gols pela equipe de Belo Horizonte, o que poderá ocorrer até na próxima quarta, no Mineirão, no confronto de volta da decisão continental. "Falta um gol, vamos buscar, vai acontecer naturalmente", disse o atacante, que exibiu satisfação por ter justificado a fama de goleador em solo argentino. "Pude pegar de esquerda, vi que ele (goleiro) abriu o canto direito dele e, graças a Deus, pude fazer mais um gol", afirmou.

Tardelli, entretanto, conteve a euforia ao projetar o confronto de volta da final diante do Lanús, embora tenha exaltado a boa atuação atleticana. "Meio caminho andado, mas não acabou nada ainda. Essa era a nossa intenção, fazer um bom jogo e não tomar gol. No segundo tempo, conseguimos contra-ataques rápidos e foi uma partida muito boa nossa. A equipe toda está de parabéns pelo que correu, não teve medo de jogar, impondo velocidade, que é nosso forte. Fico feliz por mais um gol e por uma boa partida nossa novamente", enfatizou.