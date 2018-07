Diferencial da Red Bull se despede da Fórmula 1

SÃO PAULO - Quem esteve em Interlagos, especialmente na arquibancada do S do Senna, ouvia um assobio toda vez que Sebastian Vettel e Mark Webber, os pilotos da Red Bull, freavam. Aquele som bem característico era a ação do chamado escapamento aerodinâmico. A supereficiência da equipe nos 4.309 metros de Interlagos demonstrada ontem deve muito a esse recurso, que em 2012 será proibido. Em outras palavras, a Red Bull perderá um dos seus principais trunfos.

Mas enganam-se os que imaginam que o carro que será apresentado em 7 de fevereiro, na Espanha, não terá novidades que podem levar a escuderia a criar escola entre os projetistas, como nos três últimos anos. A Red Bull prepara sua nova arma junto dos engenheiros e parceiros técnicos da Renault. O escapamento aerodinâmico veio dessa combinação de engenheiros ultracompetentes.

"Sabíamos da proibição do escapamento antes mesmo de o Conselho Mundial anunciá-la, porque foram os times que definiram", disse Christian Horner, diretor da Red Bull, ao Estado. "Por isso há bons meses trabalhamos no modelo de 2012."

Em Valência, Adrian Newey, diretor técnico e maior responsável pelos carros excepcionais da Red Bull, comentou ao Estado: "O RB7 (modelo desta temporada) foi concebido para desfrutar esse conceito. Uma vez proibido, trabalhamos em outras áreas."

Ao saber que alguns times tentavam interpretar as regras para usar os gases do motor e tornar seus carros mais rápidos em 2012, Jean Todt, presidente da FIA, avisou na Índia que o recurso não seria mais aceito.

Sexta-feira o Estado perguntou a Vettel se temia a radical mudança nessa regra. "Não, porque confio que nosso grupo de engenheiros responderá com uma combinação de soluções interessantes. Eles são bastante inteligentes." Já no GP da Coreia do Sul, os mecânicos da Red Bull fizeram uma barreira, no grid, para impedir os adversários de terem contato com algo novo que o grupo experimentava.

Neste domingo, rivais da Red Bull comentavam já sobre 2012. "Nossa referência é sempre a equipe que fez o melhor trabalho no ano anterior, no caso, nas duas últimas temporadas, a Red Bull", analisa Ross Brawn, da Mercedes. "Veremos o quanto avançamos nos testes de inverno e tenho boas razões para acreditar na nossa evolução, mas estamos conscientes de que a referência será o modelo do time campeão." Não há dúvida de que há o fundamentado receio de novo domínio da Red Bull.