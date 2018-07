Difícil missão para o líder Cruzeiro: o Grêmio no Olímpico

Após alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encara o Grêmio hoje, às 16 horas, no Olímpico, contando com duas importantes peças. O meia argentino Montillo, recuperado de contratura na panturrilha direita, e o atacante Wellington Paulista, que sentia dores musculares, vão para o jogo.

O animado Grêmio, que vem de 7 jogos de invencibilidade, tem o retorno do goleiro Victor, que estava com a seleção brasileira.

Botafogo x Fluminense. O clássico carioca, a partir das 18h30, pode recolocar o Flu na liderança, caso vença o Botafogo e o Cruzeiro tropece no Sul. Muricy Ramalho contará com Emerson, Diguinho e Mariano. No Botafogo, Joel Santana terá a volta de Marcelo Mattos e Jefferson.

Nos outros jogos da rodada, em Minas, o Atlético-MG recebe o Avaí; em Goiânia, o Vasco visita o Atlético-GO; e, em Salvador, o Vitória enfrenta o Grêmio Prudente.

Flamengo bate o Inter. No Engenhão, o Flamengo, de Vanderlei Luxemburgo, se afastou mais das últimas posições, com a vitória sobre o Inter por 3 a 0 - gols de Deivid (2) e Renato Abreu.

Em Curitiba, o Atlético-PR bateu o Goiás por 2 a 1, gols de Branquinho e Ivan Gonzalez - Rafael Moura descontou.