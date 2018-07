Dificuldades não acabam com sonhos

Faz tempo que o Brasil não tem chances palpáveis de medalha nas provas individuais de atletismo. Desde que Robson Caetano conquistou o bronze nos 200m rasos, nos Jogos de Seul, em 1988, o País só voltou a ter chance de pódio com Claudinei Quirino, que foi vice-campeão no Mundial de Sevilha com a excepcional marca de 19s90.

Hoje, apenas com muito otimismo é possível acreditar nas chances individuais da melhor velocista do Brasil, Ana Cláudia Lemos da Silva, que fez o oitavo tempo de 2011. No masculino, Bruno Lins Tenório de Barros ficou em décimo no ranking da última temporada. Mas os dois podem fazer bonito no revezamento 4x100m, no qual o Brasil tem tradição.

No front masculino, o Brasil obteve o bronze no 4x100m em Atlanta e a prata quatro anos depois, em Sydney. E o 4x100m feminino conseguiu se classificar para a final em Pequim.

Nos detalhes. A equipe brasileira que conquistou o ouro no Pan de Guadalajara, formada por Bruno Lins, Ailson Feitosa, Sandro Viana e Nilson André fez um tempo (38s18) melhor do que aquele que deu à França a prata no Mundial de Daegu (38s20).

O Brasil tem suas chances no revezamento por treinar exaustivamente a técnica de passagem do bastão. "Nós temos os nossos segredos", diz Sandro. "Apesar de ser uma prova de velocidade, nem tudo pode ser feito tão rápido. Imagine um carro de Fórmula 1 sem freio. Nisso somos melhores até mesmo do que os jamaicanos, que copiam metade da nossa técnica", exagera.

O Brasil se habituou a chegar às finais de competições importantes no 4x100m feminino. Foi assim nos Jogos de Pequim e nos Mundiais de Berlim (2009) e Daegu. Mas ficar entre as oito já não satisfaz as corredoras. "É uma equipe jovem, mas queremos buscar medalha em Londres. De quarto a oitavo já não nos serve", diz Ana Cláudia, que foi para Pequim como reserva.