Dilma conversa com craques no Twitter e exalta Copa A presidente Dilma Rousseff usou seu perfil no Twitter, nesta quinta-feira, para conversar com o ex-jogador Ronaldo, que hoje é membro do Comitê Organizador Local da Copa (COL), o meio Kaká, do Milan, e o atacante Neymar, do Barcelona. De Zurique, na Suíça, após participar de uma reunião na Fifa, ela disse que a preparação do Brasil para a Copa do Mundo segue "em ritmo acelerado" e que brevemente as 12 sedes dos jogos estarão prontas para o evento.