Dilma Rousseff convida Barack Obama para Jogos Rio-2016

A presidente Dilma Rousseff convidou Barack Obama nesta terça-feira para comparecer à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Durante entrevista à imprensa na Casa Branca, nos Estados Unidos, Dilma disse ter certeza que o Brasil terá condições de garantir a segurança de atletas e autoridades durante a Olimpíada.

Ao lado do presidente Obama, ela lembrou que o País teve experiência "bem sucedida" na área, durante a Copa do Mundo de 2014. "Tenho certeza que teremos toda as condições de garantir a segurança das Olimpíadas assim como garantimos na Copa", afirmou.

Dilma citou que, no Mundial do ano passado, a segurança foi feita por um sistema de centros de operação e controle de todas as atividades de deslocamento, tanto de atletas quanto de autoridades. "Não houve nenhuma ação que não fosse controlada em 12 cidades brasileiras", ressaltou.

Obama cumprimentou Dilma pelo êxito na realização da Copa do Mundo e agradeceu o convite para assistir à cerimônia de abertura da Olimpíada, no Maracanã. No entanto, o presidente norte-americano não confirmou sua presença no grande evento, no qual a delegação do seu país vai tentar manter a hegemonia no quadro de medalhas.