Dilma dá pontapé inicial do Mineirão

O primeiro chute em uma bola no novo campo do Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, não foi de nenhum jogador veterano ou novato. Apesar da presença de vários deles ontem na reinauguração da principal arena de Belo Horizonte, foi Dilma Rousseff que, mesmo de cima do palanque, chutou a bola oficial da Copa das Confederações de 2013, que foi assinada pela presidente e fará parte do Museu do Futebol que vai funcionar no local.

Pouco antes, Dilma provocou uma gritaria - de euforia de uns e de protesto de outros - ao usar um boné da Máfia Azul, principal torcida organizada do Cruzeiro. Em seu discurso, porém, a presidente "mineiramente" apaziguou a situação chamando de "meus queridos" tanto os torcedores celestes quanto os do Atlético-MG e do América-MG.

O Mineirão foi reinaugurado após dois anos e meio de obras, a um custo de R$ 665,8 milhões, para adequar o estádio para a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014. O evento oficial contou com a presença apenas de autoridades convidadas e de veteranos como Dirceu Lopes e Reinaldo Lima - homenageados pela presidente em seu discurso - entre outros, mas sem o grande público.

A arena só foi aberta para visitação no início da noite, pouco antes da realização de um show do Jota Quest. Durante todo o fim de semana o estádio ficará aberto para visitação, mas os interessados em ver as novas instalações precisavam trocar o convite por um quilo de alimento não perecível.

Apesar de toda a cerimônia para a reinauguração, a bola só vai rolar no novo gramado em 3 de fevereiro, quando está marcado um clássico entre Cruzeiro e Atlético pela primeira rodada do Campeonato Mineiro - que os times ainda terão que definir se terá torcida única ou a presença de atleticanos e cruzeirenses.

A primeira disputa internacional ocorrerá apenas em 9 de junho, quando está marcado um amistoso entre a seleção brasileira e a França. Segundo o titular da Secretaria de Estado Extraordinário para a Copa (Secopa), Tiago Lacerda, antes dessa partida o estádio deve sediar "eventos-teste" para as duas competições. De acordo com Lacerda, o clássico com a seleção francesa não pode ser usado com esse objetivo "pela proximidade com a Copa das Confederações". "Provavelmente será algum jogo do (Campeonato) Mineiro", disse, lembrando que a arena também deve receber show do Elton John em março.

Balanço. Em Zurique, na Suíça, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, fez um balanço da preparação do País para a Copa de 2014. Ele afirmou que o ano foi cheio de desafios, mas produtivo. Valcke salientou que a maior integração da Fifa com o governo brasileiro foi fundamental para diversas questões relacionadas ao Mundial do Brasil.

"Este mês, foi ótimo ver a abertura dos dois primeiros estádios, em Fortaleza e Belo Horizonte, e também os grandes avanços nas outras quatro sedes da Copa das Confederações da Fifa, que agora estão progredindo a toda velocidade para cumprir o prazo final (15 de abril de 2013) e receber os primeiros eventos-teste."

O secretário-geral festejou que a competição teve recorde na venda de ingressos e lembrou que após o torneio, as atenções ficarão voltadas para o dia 6 de dezembro, na Costa do Sauipe, quando serão sorteados os grupos do Mundial.